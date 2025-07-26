قرار مفاجىء من الخطيب عقب عودة بعثة الأهلي من تونس

يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي اجتماعا مع محمد يوسف المدير الرياضى وخوسيه ريبيرو المدير الفني عقب العودة للقاهرة لحسم العديد من الملفات على رأسها موقف كوكا ورحيله أو تجديد تعاقده.

كما يتطرق الاجتماع الذى سيعقد عقب عودة البعثة من تونس، لحسم موقف ضم المهاجم الجديد بعد رحيل وسام أبوعلى إلى كولومبوس كرو الأمريكى.

كما يتضمن حسم قرار ريبيرو فى تجديد وتمديد عقود اللاعبين .

وأكدت إدارة الكرة أنها لم تتلق أى عروض رسمية لضم المالى اليو ديانج لاعب الوسط سواء من الوكرة القطرى أو غيره، وقالت إن الوكرة لم يطلب ضم ديانج، ونسعى لتجديد تعاقد اللاعب الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى فى ظل تمسك الجهاز الفنى ببقاء اللاعب.

كما نفت تفاوض الأهلى مع أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطنى ولوهافر الفرنسى كما تردد فى الساعات الماضية، وأن الموضوع أن أحد وكلاء اللاعبين عرضه عليهم، وقالت إن الأهلى يسعى لدعم مركز المهاجم ولكن أحمد حسن كوكا خارج الحسابات تماما.