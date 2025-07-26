مصطفي يونس يفتح النار على هؤلاء بسبب نجله

وجه مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، رسائل نارية لبعض مهاجميه، مهددًا أنه سيكشف أسرارا جديدة في حال استمرار الهجوم عليه ونقد ابنه.

وكان مصطفى يونس أكد مؤخرًا في تصريح تليفزيوني، "ابني مشوه من ناشئين الأهلي، وفتحي مبروك مشاه بتعليمات ومعه نجل محمد عمارة".

وقال مصطفى يونس في فيديو بثه عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب": "ما أثير وما كتب والحملات إياها اللي أنتو شايفينها ولا يهزوا شعر من راسي لكن التفاهة إنه عاملين حملة على ابني عمر وهو عنده 13 سنة ودلوقتي عنده 24 سنة يعني حضراتكو شفتوا تفاهة أكتر من كده يعني فيه تفاهة أكتر من كده حملة على طفل عنده 13 سنة".

وأضاف: "البيه اللي أتأيد 3 سنين واخد فيهم 13-10 مليون جنيه ولم يلعب شوطين. على الأقل إبني ما كلفش النادي الأهلي حاجة ما قالوش تعالى خدلك 3 أو 4 أو 5 مليون جنيه في السنة وانت قاعد على الدكة".

وتابع: “إذا ما لمتش الناس اللي تبعك سأقول كل شيء، لما فيديو بتاع ابني يخش على الـ 700 ألف شخص.. إيه ده؟ إيه التفاهة دي؟”.