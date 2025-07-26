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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حالته صعبة.. أحمد شوبير يوجه رسالة بشأن بونجا

بونجا
بونجا
يمنى عبد الظاهر

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، رسالة لـ محمد أبو النجا بونجا، حارس مرمى فريق وادي دجلة، متمنيًا له السلامة، وطالب شوبير بضرورة وجود تأمين طبي كامل لكل اللاعبين في مصر.

وكتب شوبير في رسالته عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " كل الدعوات بالشفاء للحارس محمد أبوالنجا الشهير بـ بونجا حارس مرمى وادي دجلة الذي يرقد في حالة صعبة في أحد مستشفيات القاهرة".

https://x.com/ShobierOfficial/status/1948905866624991698

وأضاف: "كل الشكر للمهندس ماجد سامي ونادي وادي دجلة على الرعاية الكاملة له وأتمنى أن يكون هناك تأمين طبي كامل لكل اللاعبين في مصر".

ويعاني بونجا من مشكلة بالجهاز الهضمي أسفرت عن دخوله المستشفى منذ أكثر من أسبوعين تقريبًا.


 


 

الأهلي شوبير محمد أبو النجا بونجا وادي دجلة

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