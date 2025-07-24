مدافع إنبي السابق يكشف تدهور الحالة الصحية ل بونجا

كشف أحمد صابر مدافع إنبي السابق، تدهور الحالة الصحية لـ محمد أبوالنجا “بونجا” حارس مرمى وادي دجلة، ومنتخب مصر المحليين، والذي تعرض لمشكلة بالجهاز الهضمي أسفرت عن دخوله المستشفى منذ أكثر من أسبوعين تقريبًا.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Khd1Lr6MxsVyrggSTdjf5KQQpPWAgRv4zhDh5QK9YP2nF6mmPjs5rHDWYbiFDcNRl&id=100001356303786&mibextid=wwXIfr

وناشد أحمد صابر متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بالدعاء لـ بونجا، وكتب: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حالة بونجا غير مستقرة تاني ودخل في غيبوبة تاني نسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه الدعاء يغير الاقدار كل اللى يشوف البوست يدعى بنية خالصة لوجه الله يقومه لولاده بالسلامة يارب العالمين”.

ويعد بونجا أحد الركائز الأساسية في فريق وادي دجلة، وساهم في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز لهذا الموسم.