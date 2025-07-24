فينسيوس بالأبيض.. شوبير يعلق على أنباء تعيين ناصر الخليفي رئيسا لشركة الكرة بالزمالك

سخر الإعلامي أحمد شوبير، من مزاعم تعيين ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان حيرمان الفرنسي، رئيسا لشركة الكرة في الزمالك.

ونشر الناقد الرياضي عبدالشافي صادق، فيديو عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أكد خلاله على أن ناصر الخليفي أحد أبرز المرشحين لرئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك ودعم الفريق الأول لكرة القدم حسب التسريبات التي روج لها مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث ذلك سيكون مكسب وإضافة كبيرة للفارس الأبيض.

وقال شوبير خلال برنامج المذاع عبر شاشة "الأهلي": "لسة واحد بيقولك ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هيكون رئيس شركة الكرة للزمالك، والصفقة المدوية للنادي هتكون البرازيلي فينيسيوس جونير نجم ريال مدريد".

واستكمل: “دا فكر البعض رموجود وهم إعلاميين، فانت هترد على الفكر ده؟ اعتقد صعب يعني”.





