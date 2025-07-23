مبلغ ضخم .. باريس سان جيرمان يرفع عرضه لضم نجم الدوري الإنجليزي

يواصل باريس سان جيرمان تحركاته الجادة للتعاقد مع المدافع الأوكراني إيليا زابارني، لاعب بورنموث، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن "بي إس جي" رفع عرضه المالي من أجل ضم زابارني، دون الكشف عن تفاصيل العرض الجديد.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن النادي الإنجليزي رفض عرضًا أوليًا من باريس سان جيرمان بقيمة 60 مليون يورو، مشيرة إلى أن بورنموث لا ينوي التخلي عن مدافعه الشاب بأقل من 70 مليون يورو.

ويبلغ زابارني من العمر 22 عامًا، ويُعد من أبرز المواهب الدفاعية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله محل اهتمام من عدة أندية أخرى داخل "البريميرليج".

ووفقًا للتقارير، فإن النادي الباريسي توصل لاتفاق كامل مع زابارني منذ يونيو الماضي بشأن الشروط الشخصية، وينتظر فقط الحصول على الضوء الأخضر من بورنموث لإتمام الصفقة.