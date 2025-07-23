الوداد المغربي يسعى لاستعادة يحيى عطية الله ويصطدم بطلبات سوتشي المالية

فتح نادي الوداد الرياضي المغربي باب المفاوضات رسميًا مع نادي سوتشي الروسي من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر يحيى عطية الله، لاعب الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لمصادر مغربية، فقد تقدّم الوداد بعرض رسمي بلغت قيمته 500 ألف دولار مقابل شراء ما تبقى من عقد عطية الله، إلا أن إدارة نادي سوتشي رفضت العرض، متمسكة بالحصول على مليون دولار، وهو ما اعتبرته إدارة الفريق المغربي مبلغًا مبالغًا فيه.

اللاعب من جانبه أبدى رغبة واضحة في العودة إلى الوداد، النادي الذي برز في صفوفه قبل رحيله إلى الدوري الروسي، مرورًا بتجربة قصيرة مع النادي الأهلي على سبيل الإعارة، حيث شارك في 22 مباراة سجل خلالها هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وسبق لعطية الله أن ارتدى قميص الوداد في 166 مباراة، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع 23، ما يجعله خيارًا فنيًا مميزًا في حال نجحت الصفقة، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى عنصر ذي خبرة على الرواق الأيسر.