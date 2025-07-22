فيريرا يقرر تدريبات الزمالك على فترتين لرفع الجاهزية الفنية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خوض التدريبات غداً الأربعاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

وسيخوض الفريق الفترة الأولى في العاشرة والنصف صباحاً على ملعب نادي النادي، على أن تقام الفترة الثانية في السادسة والنصف مساءً على نفس الملعب.

يأتي قرار المدير الفني بخوض التدريب على فترتين لزيادة الجرعات التدريبية الفنية المخصصة للاعبين وفقاً للبرنامج الموضوع لإعداد الفريق.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم ، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.