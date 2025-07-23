تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

تصاعدت أزمة اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الأهلي، في ظل رغبته بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية وتمسك الإدارة ببقائه.

وفي هذا السياق، أدلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي، بتصريحات مثيرة للجدل حول هذا الملف، مؤكدًا رفضه لـ"لي الذراع" من جانب اللاعب.

عبد الحفيظ ينتقد تصرفات وسام أبو علي

علق سيد عبد الحفيظ على أزمة وسام أبو علي في تصريحات تلفزيونية لقناة "mbc masr"، مؤكداً أن من حق أي لاعب التفكير في الاحتراف، فهذا أمر طبيعي في كرة القدم، لكنه شدد على أن المشكلة تكمن في "أن يأخذ اللاعب من هيبة المكان" أو "يكون هناك لي ذراع".

وقال عبد الحفيظ: "لا توجد مشكلة نجلس ونتفق ويكون هناك مفاوضات لكي نصل إلى اتفاق، ولكن عندما تأخذ من هيبة المكان أو يكون في لي ذراع هذه تكون المشكلة".

وبسؤاله عن رأيه في الاعتذار الذي قدمه وسام أبو علي للجماهير والنادي، عبر عبد الحفيظ عن عدم تقبله للاعتذار بشكل كبير، قائلاً: "أنت أخذت من هيبة المكان، تريد أن تفعل شيء لا يحدث مع الأهلي، تريد الاحتراف هذا شيء يخصك، لكن أنا لا أتقبل اعتذار وسام بشكل كبير، وأرى اعتذاره تحسين صورة".

وسام أبو علي يعتذر للجماهير والإدارة

كان وسام أبو علي قد وجه اعتذاره للجماهير والنادي الأهلي في فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية للنادي، قال فيه: "الفترة الأخيرة كانت توجد أحاديث كثيرة على السوشيال ميديا والبرامج التلفزيونية، حول اسمي، أريد أن أوضح كل الأمور وكل شيء من خلالي".

وأضاف اللاعب في اعتذاره: "أعتذر لجمهور الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة والفريق ولأي أحد له مكان في قلبي والجماهير على تصرفي الذي فعلته، والذي صدر مني، لا أريد غير الحب من الجماهير والإدارة".