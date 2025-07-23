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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تيدي أوكو يقترب من الدوري السعودي.. والزمالك يتراجع ويخرج من السباق

تيدي أوكو
تيدي أوكو
حمزة شعيب

 

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب نادي الرياض من حسم صفقة الجناح الفرنسي تيدي ليا أوكو، لاعب فريق لوزيرن السويسري، والذي كان مطروحًا بقوة ضمن اهتمامات نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية عبر حسابها على منصة "إكس"، فإن إدارة نادي الرياض قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، وسط منافسة من أندية أخرى، أبرزها الزمالك المصري الذي كان يرغب في ضم اللاعب لتدعيم خط الهجوم.

الزمالك يتراجع عن صفقة اوكو

كان أوكو من أبرز المرشحين للانضمام إلى القلعة البيضاء هذا الصيف، حيث أجرت إدارة الزمالك اتصالات مكثفة مع وكيل اللاعب وإدارة ناديه السويسري خلال الأيام الماضية، تمهيدًا لضمه، إلا أن النادي المصري قرر التراجع عن الصفقة لأسباب لم تُعلن رسميًا.

خمس صفقات رسمية للزمالك حتى الآن

وبذلك، يبدو أن الزمالك سيواصل البحث عن بدائل هجومية بعد تعثر مفاوضاته مع أوكو، خاصة بعد أن أنهى النادي حتى الآن 5 صفقات جديدة خلال الميركاتو، وهم: الحارس المهدي سليمان، والمهاجم عمرو ناصر، والجناح أحمد شريف، والمهاجم الأنغولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى الفلسطيني آدم كايد.

يُذكر أن الفرنسي تيدي أوكو، صاحب الخبرة في الملاعب الأوروبية، يُعد من اللاعبين المميزين في مركز الجناح الهجومي، ويتميز بسرعته ومهاراته الفردية، ما يجعله إضافة محتملة قوية للدوري السعودي في حال إتمام الصفقة.

الزمالك تيدي أوكو الدوري السعودي

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