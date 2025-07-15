شوبير يعلق على صفقات الزمالك المنتظرة: التجربة تجحت مع باريس سان جيرمان

أكد الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق أن الصفقات المنتظرة في صفوف نادي الزمالك جيدة.

وقال أحمد شوبير: "الزمالك حسم صفقة الأنجولي شيكو بانزا من البرتغال وده لاعب صغير السن والكلام بيتقال لاعيب جيد، وكمان عمرو ناصر من فاركو 5 سنوات لاعيب جيد جدا والموسم الماضي كانت له أهداف مؤثرة وكان ينافس على لقب هدّاف الدوري، وكمان فيه صفقتين منتظر الإعلان عنهما وهما أحمد شريف جناح فاركو وهو لاعيب إمكانياته جيدة جدا، والجناح الفلسطيني آدم كايد".

وأوضح شوبير: "البعض هيقول لي بس الأسامي مش منورة، هقول لك مش لازم اه والله مش لازم، تعالى شوف باريس سان جيرمان، مفيش أسماء منورة قوي في تشكيلته، يعني أشهر لاعب فيهم مثلا عثمان ديمبيلي اللي كانت جماهير برشلونة بتطالب برحيله دلوقتي مرشح للقب أفضل لاعب في العالم".

وختم شوبير:"فقصة الاسم مش منور عادية، هينور إزاي قبل ما يروح نادي كبير، إمام عاشور نور إزاي لولا انتقاله لأندية كبيرة، كان في غزل المحلة ثم حرس الحدود وبعده الزمالك ثم ميتلاند الدنماركي وبعده الأهلي فنادي بعد نادي يبدأ اللاعيب ينور".