شوبير يوجه رسالة لـ أحمد عبدالقادر: مصيرك في إيد الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة إلى أحمد عبدالقادر جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعد رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء بلا شروط.



وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "أحمد عبدالقادر يريد الانتقال إلى الزمالك، والزمالك يريد أحمد عبدالقادر، واللاعب هو محدد هدفه والموضوع منتهي".



وأضاف شوبير: "لكن قصة أحمد عبدالقادر كلها في إيد الأهلي وهو اللي هيحدد مصيره عشان لسه لديه تعاقد مع الأهلي مستمر".



شارك الإعلامي عمرو الدردير منشوراً بشأن اللاعب أحمد عبد القادر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"أحمد عبد القادر أكبر رد على صفقة زيزو وإمام عاشور أعتقد دي أقوى من الاتنين وهناخده غصب ابننا ".

وكان قد رد أحمد عبد القادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تصريحات الإعلامي أحمد شوبير الذي تحدث عن رغبة اللاعب في الرحيل إلى نادي الزمالك، بشكل غير مباشر.