شارك الإعلامي عمرو الدردير منشوراً بشأن اللاعب أحمد عبد القادر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"أحمد عبد القادر أكبر رد على صفقة زيزو وإمام عاشور أعتقد دي أقوى من الاتنين وهناخده غصب ابننا ".

وكان قد رد أحمد عبد القادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تصريحات الإعلامي أحمد شوبير الذي تحدث عن رغبة اللاعب في الرحيل إلى نادي الزمالك، بشكل غير مباشر.

واكتفى بنشر آية قرآنية عبر “ستوري” على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام تضمنت: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.

وقال شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية إن الأهلي لا يمانع رحيل عبد القادر إلى أي نادٍ، مشددًا على أن القلعة الحمراء لا تهتم إذا كان انتقاله للزمالك سيتم عبر "كوبري".

وأشار إلى أن الأهلي حدد مقابلًا ماليًا للاستغناء عن اللاعب، وقد تلقى عرضًا رسميًا من نادي الحزم السعودي، ووافق عليه، لكن الصفقة لم تكتمل في النهاية.

وكشف شوبير أن عبد القادر عقد جلسة بالفعل مع مسؤولي الزمالك، وتم التفاوض بين الطرفين، رغم أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

يذكر أن أحمد عبد القادر قضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي قطر القطري.