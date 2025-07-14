شوبير يفجر مفاجأة: أحمد عبد القادر يرغب في اللعب للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، مفاجأة قوية بشأن مستقبل أحمد عبد القادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن رغبته الأولى هي الانتقال إلى الزمالك.

وقال شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد، إن الأهلي لا يمانع رحيل عبد القادر إلى أي نادٍ، مشددًا على أن القلعة الحمراء لا تهتم إذا كان انتقاله للزمالك سيتم عبر "كوبري".

وأشار إلى أن الأهلي حدد مقابلًا ماليًا للاستغناء عن اللاعب، وقد تلقى عرضًا رسميًا من نادي الحزم السعودي، ووافق عليه، لكن الصفقة لم تكتمل في النهاية.

وكشف شوبير أن عبد القادر عقد جلسة بالفعل مع مسؤولي الزمالك، وتم التفاوض بين الطرفين، رغم أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

يذكر أن أحمد عبد القادر قضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي قطر القطري.