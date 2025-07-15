شوبير يهاجم منتقدي معسكر الزمالك: مش قرارك

انتقد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق من يقومون بمهاجمة نادي الزمالك بسبب إقامة معسكر إعداد الموسم الجديد في العاصمة الإدارية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: "الزمالك معسكر في العاصمة الإدارية وشفت ناس بتتريق عليه، حضرتك بتتريق ليه؟!، إن الزمالك يسافر بره أو ما يسافرش ده قرار مجلس إدارة مش قرارك".

وتابع: "وبعدين العاصمة الإدارية فيها مدينة رياضية رائعة وفيها مدينة مصر الأوليمبية لسه لم يتم افتتاحها مش عارف ليه، لكن فيها كل حاجة وهتكون فخر لكل مصري".

وختم شوبير:"الزمالك راح هناك ولعب مباراة ودية مع نادي أورانج وخلال هذه المباراة تعرض نجمه أحمد حسام لقطع في الرباط الصليبي وده شيء أحزنني جدا لكن قدر الله وما شاء فعل".