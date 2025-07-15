كل الطرق أغلقت.. بيراميدز يرفض عرض الزمالك لضم نجم الفريق

رفض مسؤولو نادي بيراميدز طلب نادي الزمالك بشأن التعاقد مع لاعب خط الوسط رضا بوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدين تمسكهم التام باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك لـ “صدي البلد” أن جلسة جمعت خلال الساعات الماضية بين عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، وجون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، شهدت خلالها محاولة جادة من إدارة القلعة البيضاء لضم رضا بوبو، إلا أن الرد من بيراميدز جاء حاسمًا بالرفض.

وأكد مسؤولو بيراميدز خلال الجلسة أن رضا بوبو يُعد من الركائز الأساسية في مشروع الفريق، ولا توجد نية للاستغناء عنه في المرحلة الحالية، في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش عليه بشكل أساسي في خطة الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد بيراميدز حاليًا لانطلاق معسكره الخارجي، المقرر أن يتواجد فيه بوبو ضمن القائمة المسافرة، استجابة لتوصيات الجهاز الفني.