إصابة تغير الحسابات.. والزمالك يجهز مفاجأة دفاعية

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، تصعيد مدافع شاب من فريق النادي مواليد 2005 إلى معسكر الإعداد المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء قرار التصعيد بعد الإصابة القوية التي تعرض لها المدافع أحمد حسام، والتي أثبتت الفحوصات أنها قطع في الرباط الصليبي، ليغيب على إثرها عن الفريق لفترة طويلة.

وبحسب مصادر داخل النادي، فإن فيريرا يفكر جديًا في منح الفرصة للمدافع الواعد علي عبد المجيد، بعد تألقه اللافت مع فريق الشباب في الموسم الماضي، بالإضافة إلى انضمامه مؤخرًا لمعسكر منتخب مصر للشباب، ضمن الاستعدادات الخاصة بكأس العالم للشباب المقبلة.

ويستمر معسكر الزمالك المغلق في العاصمة الإدارية حتى 27 يوليو الجاري، ضمن برنامج التحضير للموسم الكروي الجديد 2025/2026، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ومن المنتظر أن يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية خلال فترة المعسكر.