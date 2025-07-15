الزمالك يتحرك لاستعادة أحد أبنائه.. هل يعود من جديد؟

في ظل سعي نادي الزمالك لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فتح مسؤولو القلعة البيضاء باب المفاوضات مع أحمد عيد، الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي، من أجل استعادته لتدعيم الجبهة اليمنى استعدادًا للموسم الجديد.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن أحمد عيد يرحب بالعودة إلى صفوف الزمالك مجددًا، لكنه شدد على ضرورة العودة أولًا إلى إدارة نادي المصري للتفاوض، في ظل استمرار عقده الحالي مع الفريق البورسعيدي.

وبحسب التقارير، أجرى جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، مكالمة هاتفية مع اللاعب، شهدت تبادل وجهات النظر، وأبدى خلالها أحمد عيد انفتاحه على فكرة العودة، بشرط التوصل لاتفاق رسمي بين الناديين.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أخطر مسؤولي الزمالك ببعض الشروط المالية التي يرغب في تضمينها حال تم التوصل لاتفاق بشأن عودته رسميًا.