صراع الكرة الذهبية 2025.. تراجع صلاح وصعود نجوم باريس سان جيرمان

قال الناقد الرياضي محمد البرمي، إن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 اشتعلت، وذلك مع دخول العديد من نجوم الكرة العالمية السباق على اللقب، وفي مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وسط بروز أسماء جديدة فرضت نفسها بقوة هذا الموسم.

وأوضح محمد البرمي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن ترتيب المنافسة شهد تراجعًا ملحوظًا لمحمد صلاح، مقابل تقدم واضح لنجوم باريس سان جيرمان، وعلى رأسهم المغربي أشرف حكيمي والبرتغالي نونو مينديش، بفضل الأداء اللافت الذي يقدمه الثنائي مع فريقهما.

وأشار إلى أن الإعلام الفرنسي يلعب دورًا بارزًا في دعم جناح باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي، من أجل تعزيز حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، في ظل مقارنات متواصلة مع محمد صلاح والموهبة الإسبانية الصاعدة لامين يامال، نجم برشلونة.

واختتم حديثه بالكشف عن ترشيحاته الشخصية للفوز بالجائزة، حيث وضع لامين يامال في صدارة القائمة، يليه الفرنسي عثمان ديمبيلي في المركز الثاني، بينما جاء محمد صلاح في المرتبة الثالثة.