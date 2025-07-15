المنافسة تشتعل على الكرة الذهبية 2025 بعد فوز تشيلسي.. ما موقف صلاح؟

اشتعلت المنافسة على جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» بعد فوز تشيلسي الإنجليزي بقيادة كول بالمر ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتوّج فريق البلوز بلقب البطولة بعد تخطيه منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث سجل بالمر هدفين وتسبب في الآخر في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية.

تأثير فوز تشيلسي على الكرة الذهبية

هذا التتويج كان له تأثير واضح على ترتيب سباق الكرة الذهبية، حيث صعد عدد من لاعبي المنتخب البرتغالي المتوج بلقبي دوري الأمم الأوروبية ودوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان وصيف كأس العالم للأندية إلى المراكز الأولى.

ومن بين أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية نجد محمد صلاح ورافينيا ولامين يامال، لكن غيابهم عن بطولة كأس العالم للأندية قد أثر سلبًا على فرصهم. ويثير تألق كول بالمر تساؤلات حول موقف عثمان ديمبلي وغيابه عن البطولة.

ترتيب الكرة الذهبية 2025 بعد فوز تشيلسي

تزعم عثمان ديمبلي القائمة، حيث جاء في المركز الأول كأبرز المرشحين، متفوقًا على زميله بالفريق فتينيا الذي يأتي في المركز الثاني ومحمد صلاح الذي يأتي في المركز الثالث.

فيما احتل لامين يامال ورافينيا مراكز جيدة أيضًا. ويبدو أن ظهور كول بالمر في المراكز الأولى يبشر بمستقبل واعد للاعب، خاصة بعد الأداء الرائع الذي قدمه في كأس العالم للأندية.

شروط تصنيف الكرة الذهبية 2025

يتم تصنيف اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية بناءً على عدة عوامل تشمل:

الأهداف المسجلة خلال الموسم

صناعة الأهداف للزملاء

الحفاظ على شباك نظيفة، وهو معيار مهم للاعبين الدفاعيين

الألقاب التي تحصل عليها اللاعبون

اللحظات البارزة في موسم 2024-2025

السلوك والروح الرياضية داخل الملعب

موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

من المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 في 22 سبتمبر المقبل. ويشمل الحفل جميع الجوائز التي كانت مسبقًا مخصصة للرجال، حيث ستتاح الفرصة الآن للسيدات للفوز بجوائز مثل أفضل حارس مرمى، أفضل لاعب شاب، وأفضل هداف.

قائمة المرشحين المحتملين لجائزة الكرة الذهبية 2025

بحسب المعلومات المتاحة، يُتوقع أن يكون ترتيب اللاعبين المرشحين كما يلي:

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان وفرنسا)

2. فيتينيا (باريس سان جيرمان والبرتغال)

3. محمد صلاح (ليفربول ومصر)

4. رافينيا (برشلونة والبرازيل)

5. لامين يامال (برشلونة وإسبانيا)

6. فابيان رويز (باريس سان جيرمان وإسبانيا)

7. كول بالمر (تشيلسي وانجلترا)

8. أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان والمغرب)

9. كيليان مبابي (ريال مدريد وفرنسا)

10. هاري كين (بايرن ميونخ وإنجلترا)