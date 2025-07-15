مفاجأة عن محمد صلاح وأشرف حكيمي.. ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية لترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وسط منافسة محتدمة بين عدد من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم.

وحسب التصنيف الذي نشره موقع B/R Football، حل النجم المصري محمد صلاح في المركز الخامس، بعد موسم استثنائي قدمه مع نادي ليفربول، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، وكان أحد الأسباب الرئيسية في تتويج "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه.

الترتيب النهائي للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025:

عثمان ديمبيلي (فرنسا – باريس سان جيرمان) رافينيا (البرازيل – برشلونة) لامين يامال (إسبانيا – برشلونة) أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان) محمد صلاح (مصر – ليفربول) فيتينيا (البرتغال – باريس سان جيرمان) خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا – باريس سان جيرمان) فابيان رويز (إسبانيا – باريس سان جيرمان) نونو مينديز (البرتغال – باريس سان جيرمان) كيليان مبابي (فرنسا – ريال مدريد)

وتشير الترشيحات إلى سيطرة واضحة لعناصر باريس سان جيرمان، الذين شغلوا 6 مراكز في القائمة، وسط غياب معتاد لبعض الأسماء الكبرى مثل هالاند، ميسي، وهاري كين، ما يعكس تحولات المشهد الكروي في موسم 2024–2025.