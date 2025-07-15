ريال مدريد يضم ألفارو كاريراس.. ومانشستر يونايتد يحصد 10 ملايين يورو من الصفقة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع الظهير الشاب ألفارو كاريراس، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031، في صفقة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن مانشستر يونايتد حصل على مبلغ 10 ملايين يورو من صفقة انتقال كاريراس إلى ريال مدريد، نظرًا لاحتفاظه بنسبة من حقوق بيعه عند انتقاله من النادي إلى بنفيكا سابقًا.

وكان كاريراس، البالغ من العمر 21 عامًا، قد بدأ مسيرته في أكاديمية ريال مدريد بين عامي 2017 و2020، قبل أن يرحل إلى مانشستر يونايتد، حيث تألق بشكل لافت، وتُوج بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا في موسم 2021-2022.

وانضم إلى بنفيكا البرتغالي في تجربة قصيرة، لفت خلالها أنظار إدارة الميرنجي، الذين قرروا استعادته هذا الصيف، مستغلين تخلي مانشستر يونايتد عن بند أولوية إعادة الشراء.

ويُعد كاريراس إضافة مستقبلية لصفوف ريال مدريد، في ظل سعي النادي لتدعيم الجبهة اليسرى بعناصر شابة في ظل تقدم بعض اللاعبين في السن، وغياب البدائل المستقرة في هذا المركز.

ويواصل ريال مدريد بهذا التعاقد استراتيجيته في استعادة المواهب التي نشأت داخل أكاديميته، في خطوة لتعزيز البناء طويل المدى للفريق.