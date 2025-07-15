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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شكري: الأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وقادر على حصد البطولات

محمد شكري
محمد شكري
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات محمد شكري الظهير الأيسر الجديد للنادي الأهلي .


وقال محمد شكري: "الأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وقادر على حصد جميع البطولات".

وتحدث شكري عن فترته مع سيراميكا، قائلًا: "كانت مرحلة مهمة في مسيرتي، وحققت خلالها نجاحات كبيرة على المستوى الشخصي والفني والجماعي، وتعلمت الكثير واكتسبت خبرات كبيرة، ونجحت في التتويج بثلاث بطولات".

وعن المقارنات مع نجوم الفريق، قال شكري: "لا تزعجني المقارنات، وكل لاعب له طريقة لعبه علي معلول صنع تاريخًا كبيرًا مع الأهلي، وأتمنى أن أسير على خطاه وأحقق إنجازاته".

وكشف عن اقترابه من الانضمام إلى الأهلي في الموسم الماضي، لكن الإصابة حالت دون ذلك، حيث فضل البقاء في سيراميكا حتى يستعيد مستواي المعهود.

وعن المنافسة المتوقعة في الدوري، أكد شكري أنها ستكون قوية، في ظل وجود فرق قوية مثل الزمالك وبيراميدز، مشددًا على أن الأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وقادر على حصد جميع البطولات.

أحمد عبد الباسط محمد شكري الأهلي الإصابة علي معلول

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