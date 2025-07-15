أحمد شوبير يفجر مفاجاة بشأن ضم الأهلي صفقات جديدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق آخر التطورات بشأن صفقات الأحمر في الموسم الجاري.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "سألنا في النادي الأهلي وعرفنا إن محمد شكري هو آخر الصفقات استعدادا للموسم الجديد، ولن يتم التعاقد مع أي لاعب آخر في الميركاتو الصيفي الجاري".



كشف الإعلامي أحمد حسن عن انتظار البنك الأهلي حسم صفقة أحمد ربيع اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكتب أحمد حسن :"البنك الأهلي ينتظر الحسم النهائي من الزمالك اليوم لصفقة أحمد ربيع وحال التعثر سيستمر اللاعب مع الفريق".

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"الزمالك يضم مصطفى شلبي وسيد نيمار للتدريبات بشكل طبيعي بعد تعثر الاتفاق مع البنك الأهلي".