محمد شكري: المقارنة مع معلول متشغلنيش.. ورفضت العودة للأهلي الموسم الماضي

أعرب محمد شكري، الظهير الأيسر الجديد للنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالعودة إلى صفوف القلعة الحمراء، مؤكدًا أن توقيت انضمامه جاء مناسبًا جدًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات نفسه وحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.

وقال شكري في تصريحات لبرنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت أف أم مع الإعلامي محمد عراقي في حواره الأول بعد إعلان انضمامه للأهلي : "الحمد لله عودتي للأهلي جاءت في وقت جيد.. راجع لنادي كبير وراجع بيتي، وإن شاء الله أقدر أثبت نفسي الفترة الجاية وأكون لاعبًا أساسيًا".

وأوضح أن المفاوضات بدأت منذ نحو شهر عن طريق وكيله أحمد يحيى، إلا أنه فضّل التركيز مع فريقه سيراميكا كليوباترا حتى انتهاء الإجراءات الرسمية، مضيفًا: "أول ما انتهت المفاوضات، ذهبت إلى الأهلي ووقعت فورًا".

وتحدث شكري عن فترته مع سيراميكا، قائلًا: "كانت مرحلة مهمة في مسيرتي، وحققت خلالها نجاحات كبيرة على المستوى الشخصي والفني والجماعي، وتعلمت الكثير واكتسبت خبرات كبيرة، ونجحت في التتويج بثلاث بطولات".

وعن المقارنات مع نجوم الفريق، قال شكري: "لا تزعجني المقارنات، وكل لاعب له طريقة لعبه علي معلول صنع تاريخًا كبيرًا مع الأهلي، وأتمنى أن أسير على خطاه وأحقق إنجازاته".

وكشف عن اقترابه من الانضمام إلى الأهلي في الموسم الماضي، لكن الإصابة حالت دون ذلك، حيث فضل البقاء في سيراميكا حتى يستعيد مستواي المعهود.

وعن المنافسة المتوقعة في الدوري، أكد شكري أنها ستكون قوية، في ظل وجود فرق قوية مثل الزمالك وبيراميدز، مشددًا على أن الأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وقادر على حصد جميع البطولات.

وأشار إلى أنه لم يُفاجأ بتتويج بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الفريق تطور كثيرًا ويضم عناصر مميزة، متمنيًا لهم التوفيق في المستقبل.

ووجه شكري رسالة خاصة لجماهير الأهلي، قال فيها: "أطلب من جمهور الأهلي الدعم والمساندة، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم وأقدم كل إمكانياتي داخل الملعب".