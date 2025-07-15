كونسيساو يرفض الذهاب للدوري الإنجليزي ويفضل الاستمرار مع يوفنتوس

أعرب الجناح البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو عن رغبته في مواصلة مشواره مع نادي يوفنتوس، بعد أن قضى الموسم الماضي مع الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة قادمًا من بورتو.

كان يوفنتوس قد ضم كونسيساو في صيف العام الماضي على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، ويأمل النادي في تمديد إعارته لموسم إضافي.

ومع ذلك، لا يبدو أن إدارة بورتو ترحب بفكرة الإعارة مجددًا، مفضّلة بيع اللاعب بشكل نهائي.

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن إيفرتون الإنجليزي هو النادي الوحيد الذي أبدى استعداده لتفعيل الشرط الجزائي الكامل في عقد كونسيساو والمقدر بـ30 مليون يورو، لكن اللاعب رفض العرض فورًا، مؤكدًا تمسكه بالاستمرار مع "السيدة العجوز".

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس لا يمكنه تقديم أكثر من عرض يتراوح بين 22 و25 مليون يورو، وهو ما لا يلقى قبولًا من جانب بورتو، الذي يتمسك بالحصول على كامل قيمة الشرط الجزائي.

في المقابل، أفادت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" بأن يوفنتوس يقترب من التوصل لاتفاق مع بورتو بقيمة 25 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت، مشيرة إلى أن نجاح الصفقة سيعتمد على قدرة النادي الإيطالي على سد الفجوة المالية وإقناع بورتو بالتخلي عن موقفه المتشدد.