بعد شائعات الاعتزال.. سارة سمير: هدفي الميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس

أكدت بطلة رفع الأثقال الأولمبية سارة سمير، صاحبة فضية أولمبياد باريس 2024، أن هدفها هو الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقالت سارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: "بعد 3 سنوات، سأبدأ مشوار أولمبياد لوس أنجلوس، وهدفي إن شاء الله هو الميدالية الذهبية. الطريق سيكون مليئاً بالتحديات، لكن بإصراري ودعمكم، سأتمكن من المضي قدماً".

وجاءت هذه التصريحات بعد الأنباء التي ترددت عن نيتها الاعتزال، خاصة بعد مشوارها المميز في رياضة رفع الأثقال الذي تضمن فوزها ببرونزية أولمبياد ريو 2016 وفضية أولمبياد باريس 2024.

يُذكر أن البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو، قد أعلن عن اعتزاله اللعبة مؤخراً.