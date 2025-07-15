عائد يومي واستقرار مالي| مزايا غير مسبوقة مع حساب «الأهلي اليومي» من البنك الأهلي

في إطار حرصه المستمر على تلبية احتياجات عملائه من مختلف الفئات، يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متميزة من الأوعية الادخارية المصممة خاصة لتوفير حلول مرنة وآمنة للادخار، مع تحقيق عوائد تنافسية.

مزايا حساب «الأهلي اليومي»

ومن أبرز هذه الأوعية الإدخارية يأتي حساب «الأهلي اليومي»، الذي يتيح العديد من المزايا الفريدة، سواء من حيث سهولة التعامل أو العائد اليومي المتميز.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الشهادات الادخارية الجديدة التي طرحتها البنوك المصرية مؤخرا تمثل فرصة استثمارية واعدة وجذابة للمواطنين.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعد وسيلة فعالة لتحقيق عائد مالي مجز مقارنة بوسائل الادخار التقليدية، حيث تتميز بمعدلات فائدة مرتفعة تلبي تطلعات المدخرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما أشار جاب الله، إلى أن هذا النوع من المنتجات البنكية يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار المالي للمواطنين، من خلال تأمين دخل ثابت ومضمون، ما يعزز الثقة في الجهاز المصرفي ويدعم توجه الأفراد نحو الاستثمار الآمن والمدروس.

تفاصيل فتح الحساب واحتساب العائد

ومن جانبه، أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني عن تفاصيل حساب «الأهلي اليومي»، الذي يعد أحد أبرز الخيارات الادخارية ذات العائد المجزي، حيث يتميز الحساب بالآتي:

- الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد:

يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 500.000 جنيه مصري، وهو أيضا الحد الأدنى الذي يبدأ من خلاله احتساب العائد.

سعر العائد:

يصل العائد على الحساب إلى 18.75% سنويا، ويتم احتسابه يوميا وإضافته تلقائيا إلى الرصيد.

فتح الحساب بدون رسوم:

لا يفرض البنك أي رسوم على فتح الحساب، كما لا يتم خصم مصاريف شهرية حتى في حالة انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى.

إمكانية استخراج دفتر شيكات:

يوفر البنك إمكانية الحصول على دفتر شيكات لتسهيل المعاملات المالية.

المستندات المطلوبة لفتح حساب «الأهلي اليومي»

ولفتح حساب «الأهلي اليومي»، يشترط تقديم المستندات التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر.

- بالنسبة للقصر، يجب تقديم شهادة ميلاد.

قد يطلب البنك مستندات إضافية وفقا للسياسات المعتمدة لديه.

المصروفات الإدارية للحساب

رسوم سنوية:

تبلغ المصروفات الإدارية السنوية 400 جنيه مصري، وتخصم على أربعة أقساط بواقع 100 جنيه كل ثلاثة أشهر.

مصاريف كشف الحساب الورقي:

تقدر مصروفات الحصول على كشف حساب ورقي بـ 75 جنيها لكل كشف.

ويعتمد العائد السنوي على حساب «الأهلي اليومي» على قيمة الرصيد المودع، وفقا للشرائح التالية:

شريحة الرصيد نسبة العائد السنوي من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه 11.75% أكثر من مليون حتى 2 مليون جنيه 12.75% أكثر من 2 مليون حتى 5 ملايين جنيه 13.75% أكثر من 5 ملايين حتى 10 ملايين جنيه 17.25% أكثر من 10 ملايين حتى 20 مليون جنيه 17.75% أكثر من 20 مليون جنيه 18.75%

والجدير بالذكر، أن حساب «الأهلي اليومي» من البنك الأهلي المصري يعد خيارا مثاليا للعملاء الراغبين في تحقيق عائد يومي مرتفع على مدخراتهم، دون التقيد بمصاريف فتح الحساب أو حد أدنى شهري.

ويوفر هذا الحساب مرونة كبيرة في الاستخدام، مع إمكانية إدارة الأموال واستثمارها بشكل يومي وآمن.