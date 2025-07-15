قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم الدبيس يكشف كواليس رحيله عن الأهلي: كولر كان يراوغني.. وريبيرو كان صريحًا
موقف محرج شوية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة وسام أبو علي في الأهلي
مليار جنيه إسترليني.. مانشستر سيتي يبرم أكبر صفقة رعاية في تاريخ كرة القدم
مصر تُفعّل شراكاتها الدولية للتنمية والمناخ لتحقيق الأمن الغذائي والمناخي
واشنطن تتحرك ضد الإخوان.. مشروع قانون لتصنيفها كمنظمة إرهابية
الحكومة: 126 منفذا تقدم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية
الخارجية القطرية: لا يمكن لأي وسيط تحديد مدى زمني لمفاوضات غزة
الرئيس السيسي: مصر تؤكد ثقتها في قدرة ترامب على حل المشاكل وإرساء السلام والاستقرار
مفاجأة عن محمد صلاح وأشرف حكيمي.. ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
وزير البترول: ارتفاع إنتاج الذهب والفضة إلى 640 ألف أوقية والمبيعات إلى 1.54 مليار دولار
منصة "VSA” المزيفة| جريمة إلكترونية بوجه استثماري.. ووزارة الداخلية تتصدى
أخطر 10 أيام في صيف 2025.. هل تصل الحرارة 50 درجة غدًا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عائد يومي واستقرار مالي| مزايا غير مسبوقة مع حساب «الأهلي اليومي» من البنك الأهلي

شهادات إدخار جديدة بالبنوك
شهادات إدخار جديدة بالبنوك
ياسمين القصاص

في إطار حرصه المستمر على تلبية احتياجات عملائه من مختلف الفئات، يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متميزة من الأوعية الادخارية المصممة خاصة لتوفير حلول مرنة وآمنة للادخار، مع تحقيق عوائد تنافسية. 

مزايا حساب «الأهلي اليومي»

ومن أبرز هذه الأوعية الإدخارية يأتي حساب «الأهلي اليومي»، الذي يتيح العديد من المزايا الفريدة، سواء من حيث سهولة التعامل أو العائد اليومي المتميز.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الشهادات الادخارية الجديدة التي طرحتها البنوك المصرية مؤخرا تمثل فرصة استثمارية واعدة وجذابة للمواطنين. 

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعد وسيلة فعالة لتحقيق عائد مالي مجز مقارنة بوسائل الادخار التقليدية، حيث تتميز بمعدلات فائدة مرتفعة تلبي تطلعات المدخرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 كما أشار جاب الله، إلى أن هذا النوع من المنتجات البنكية يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار المالي للمواطنين، من خلال تأمين دخل ثابت ومضمون، ما يعزز الثقة في الجهاز المصرفي ويدعم توجه الأفراد نحو الاستثمار الآمن والمدروس.

تفاصيل فتح الحساب واحتساب العائد

ومن جانبه، أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني عن تفاصيل حساب «الأهلي اليومي»، الذي يعد أحد أبرز الخيارات الادخارية ذات العائد المجزي، حيث يتميز الحساب بالآتي:

 - الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد:
يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 500.000 جنيه مصري، وهو أيضا الحد الأدنى الذي يبدأ من خلاله احتساب العائد.

سعر العائد:
يصل العائد على الحساب إلى 18.75% سنويا، ويتم احتسابه يوميا وإضافته تلقائيا إلى الرصيد.

فتح الحساب بدون رسوم:
لا يفرض البنك أي رسوم على فتح الحساب، كما لا يتم خصم مصاريف شهرية حتى في حالة انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى.

إمكانية استخراج دفتر شيكات:
يوفر البنك إمكانية الحصول على دفتر شيكات لتسهيل المعاملات المالية.

المستندات المطلوبة لفتح حساب «الأهلي اليومي»

ولفتح حساب «الأهلي اليومي»، يشترط تقديم المستندات التالية:

 - صورة من بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر.

 - بالنسبة للقصر، يجب تقديم شهادة ميلاد.

قد يطلب البنك مستندات إضافية وفقا للسياسات المعتمدة لديه.

المصروفات الإدارية للحساب 

رسوم سنوية:
تبلغ المصروفات الإدارية السنوية 400 جنيه مصري، وتخصم على أربعة أقساط بواقع 100 جنيه كل ثلاثة أشهر.

مصاريف كشف الحساب الورقي:
تقدر مصروفات الحصول على كشف حساب ورقي بـ 75 جنيها لكل كشف.

ويعتمد العائد السنوي على حساب «الأهلي اليومي» على قيمة الرصيد المودع، وفقا للشرائح التالية:

شريحة الرصيدنسبة العائد السنوي
من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه11.75%
أكثر من مليون حتى 2 مليون جنيه12.75%
أكثر من 2 مليون حتى 5 ملايين جنيه13.75%
أكثر من 5 ملايين حتى 10 ملايين جنيه17.25%
أكثر من 10 ملايين حتى 20 مليون جنيه17.75%
أكثر من 20 مليون جنيه18.75%

 

والجدير بالذكر، أن حساب «الأهلي اليومي» من البنك الأهلي المصري يعد خيارا مثاليا للعملاء الراغبين في تحقيق عائد يومي مرتفع على مدخراتهم، دون التقيد بمصاريف فتح الحساب أو حد أدنى شهري. 

ويوفر هذا الحساب مرونة كبيرة في الاستخدام، مع إمكانية إدارة الأموال واستثمارها بشكل يومي وآمن.

شهادات شهادات الإدخار شهادات البنوك شهادات إدخار عائد عالي البنك الأهلى المصري شهادات توفير شهادات البنك الأهلى المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حالة الطقس

احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15 يوليو

والد حفيدة ام كلثوم لصدي البلد هي وارثة الفن منها و لكن مش عايزة تكمل مسيرتها (خاص )

والد حفيدة أم كلثوم لصدى البلد: هي وارثة الفن منها ولكن مش عايزة تكمل| خاص

إمام عاشور

إمام عاشور يضع شرطا صعبا لتمديد تعاقده مع الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

الغرف التجارية تكشف عن معوقات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتطالب الحكومة بالتدخل

صورة أرشيفية

أحمد سنجاب: البرلمان اللبناني يناقش حصر السلاح بيد الدولة وسط انقسام حاد وخلافات سياسية

أرشيفية

لابيد: حكومة نتنياهو تشكل خطرًا على الاقتصاد والأمن وتُطيل أمد الحرب في غزة

بالصور

التين الشوكى يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف عليها

التين الشوكى
التين الشوكى
التين الشوكى

طعم البحر في بيتك.. طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

طريقة عمل الجندوفلي على أصوله
طريقة عمل الجندوفلي على أصوله
طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟.. 5 خطوات تصنع الفارق

كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق
كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق
كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق

لحماية دماغك من أضرار السمنة.. السر في البامية

لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.

فيديو

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد