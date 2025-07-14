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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في 5 بنوك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي
ولاء عبد الكريم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم، بالتزامن مع استقرار مؤشرات الطلب في السوق المصرفي وزيادة المعروض من العملة الإماراتية مع تزايد التحويلات من الخارج.

وسجّل متوسط السعر في البنك المركزي المصري نحو 13.46 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع، وهو ما انعكس على أسعار الصرف في البنوك الكبرى.

أسعار الدرهم الإماراتي في 5 بنوك كبرى جاءت كالتالي:

البنك الأهلي المصري
شراء 13.45 جنيه
بيع 13.49 جنيه

بنك مصر
شراء 13.45 جنيه
بيع 13.49 جنيه

بنك القاهرة
شراء 13.45 جنيه
بيع 13.49 جنيه

بنك كريدي أجريكول
شراء 13.50 جنيه
بيع 13.46 جنيه

بنك فيصل الإسلامي
شراء 13.76 جنيه
بيع 13.81 جنيه

ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سعر الدرهم خلال الأيام المقبلة، مدعومة باستقرار السوق النقدي ووجود احتياطي كافٍ من العملة الأجنبية في البنوك المصرية، إضافة إلى تنامي التحويلات الواردة من دولة الإمارات خاصة في ظل الموسم الصيفي.

الجنيه المصري الدرهم الإماراتي البنك المركزي المصري

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