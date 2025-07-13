سعر الدولار اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 13 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات البنوك، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، مع تفاوت طفيف بين مختلف البنوك الكبرى العاملة في السوق المحلية.

وتتابع الأسواق تحركات الدولار باهتمام بالغ، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية والتقلبات العالمية، فيما تسعى البنوك إلى ضبط آليات العرض والطلب وفقًا للمستجدات.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، وسط استقرار منذ بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك مصر

أما بنك مصر، فقد سجلت شاشات التداول سعر الدولار عند 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، مما يشير إلى تحرك طفيف أقل من البنك الأهلي بفارق قرشين في الشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

في بنك القاهرة، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 49.44 جنيه للشراء، و49.54 جنيه للبيع، وهو سعر يقترب من المعدلات المسجلة في البنوك الكبرى الأخرى.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل البنك التجاري الدولي CIB، أحد أهم البنوك الخاصة في مصر، سعر الدولار عند 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، محافظًا على استقرار مشابه لما كان عليه خلال نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما بنك الإسكندرية، فقد استقر فيه سعر الدولار عند 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، ليعكس حالة من الثبات النسبي في مؤشرات السوق المصرفي المصري.

البنك المركزي المصري

يبقى سعر البنك المركزي المصري هو المؤشر الأهم في حركة سعر الدولار، حيث سجّل اليوم 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر بيع بين البنوك، ما يعكس توجهًا لتحفيز البنوك على تنظيم تدفقات العملة الأجنبية وتوفيرها للعملاء دون ضغوط.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد