قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشيلسي يتقدم بثلاثية على باريس سان جيرمان في الشوط الأول بنهائي مونديال الأندية
كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة
أسعار 5 سيارات يابانية في السوق المصري.. للباحثين عن SUV
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي
مصر تحكم قبضتها على بطولة إفريقيا للخماسي الحديث للرجال والسيدات بـ24 ميدالية
شيكو بانزا: الانضمام للزمالك شرف كبير.. وأسعى للتتويج بكل البطولات
الأهلي يعلن ضم ياسين مرعي لمدة 5 سنوات
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي بمالابو
وفا: ارتفاع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى 230 منذ بدء العدوان
ميتا تشتري PlayAI وتُصعّد سباق الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية ضد آبل وسامسونج
الأهلي يرد على خطاب الأخدود السعودي لشراء إمام عاشور
أحمد موسى: العلمين لكل الناس ولا توجد تفرقة أو تمييز في الخدمات ..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في البنوك
سعر الدولار اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في البنوك
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 13 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات البنوك، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، مع تفاوت طفيف بين مختلف البنوك الكبرى العاملة في السوق المحلية.

وتتابع الأسواق تحركات الدولار باهتمام بالغ، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية والتقلبات العالمية، فيما تسعى البنوك إلى ضبط آليات العرض والطلب وفقًا للمستجدات.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، وسط استقرار منذ بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك مصر

أما بنك مصر، فقد سجلت شاشات التداول سعر الدولار عند 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، مما يشير إلى تحرك طفيف أقل من البنك الأهلي بفارق قرشين في الشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

في بنك القاهرة، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 49.44 جنيه للشراء، و49.54 جنيه للبيع، وهو سعر يقترب من المعدلات المسجلة في البنوك الكبرى الأخرى.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل البنك التجاري الدولي CIB، أحد أهم البنوك الخاصة في مصر، سعر الدولار عند 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، محافظًا على استقرار مشابه لما كان عليه خلال نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما بنك الإسكندرية، فقد استقر فيه سعر الدولار عند 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، ليعكس حالة من الثبات النسبي في مؤشرات السوق المصرفي المصري.

البنك المركزي المصري

يبقى سعر البنك المركزي المصري هو المؤشر الأهم في حركة سعر الدولار، حيث سجّل اليوم 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر بيع بين البنوك، ما يعكس توجهًا لتحفيز البنوك على تنظيم تدفقات العملة الأجنبية وتوفيرها للعملاء دون ضغوط.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري49.44 جنيه49.58 جنيه
البنك الأهلي المصري49.45 جنيه49.55 جنيه
بنك مصر49.43 جنيه49.53 جنيه
بنك القاهرة49.44 جنيه49.54 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB49.43 جنيه49.53 جنيه
بنك الإسكندرية49.43 جنيه49.53 جنيه
سعر الدولار اليوم الدولار الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في بنك القاهرة سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

ترشيحاتنا

رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025

رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

عمال القليوبية يكرم أبناءه في احتفالية حاشدة

القس برسوم چورچ

الدور الرسولي في عظة الأحد للقس برسوم چورچ

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المتهم

غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد