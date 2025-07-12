سعر الدولار اليوم 12-7-2025

استمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه لليوم الثالث على التوالي داخل السوق الرسمية، مع نهاية تداولات اليوم السبت الموافق 12-7-2025.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.46 جنيه للشراء و 46.56 جنيه للبيع.

وفقد الدولار 9 قروش من قيمته أمام الجنيه في آخر يوم عمل له في الجهاز المصرفي منذ الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.44 جنيه للشراء و 49.54 جنيه للبيع في بنكي " ميد بنك و قطر الوطني QNB".

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، قناة السويس، الإسكندرية، البركة، أبو ظبي التجاري".

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، فيصل الاسلامي، مصر،HSBC، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع في بنكي العربي الإفريقي الدولي و بيت التمويل الكويتي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع في بنكي سايب والأهلي الكويتي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.56 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيه للشراء و 49.73 جنيه للبيع في بنك نكست

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.