سعر الدولار اليوم السبت 12-7-2025

أسعار الدولار في مصر اليوم السيت الموافق 12-7-2025؛

ووفقا لتحديثات سعر الدولار في مصر سجل نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للشراء في البنك المصري الخليجي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع في بنكي "أبوظبي الأول، كريدي أجريكول".

سعر متوسط البنوك

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، HSBC، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي”.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.48 جنيه للشراء و 49.58 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.52 جنيه للشراء و 49.62 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.56 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.54 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، القاهرة، قناة السويس، سايب، البركة".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12-7-2025 أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12-7-2025

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و49.7 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.