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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع الجاري، استقرت في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 13-7-2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك نكست 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان 
 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.
 

سعر ادولار في بنك الشركة المصرفية  49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد  49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع
 

سعر الدولار أمام الجنيه

 

سعر الدولار  في البنك العربي الأفريقي  49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار مقابل الجنيه ميد بنك  49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار في بنك الاسكندرية  49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار أمام الجنيه في قناة السويس  49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري
 

سعر الدولار في في البنك الأهلي المصري 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في  المصرف العربي 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك مصر49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك فيصل 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة

 

سعر الدولار في بنك القاهرة  49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أتش اس بي سي  49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الأول  49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.44 جنيه للشراء و49.54 جنيه للبيع .
 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

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