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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
آية الجارحي

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد، بعد تراجع كبير شهدته الأسعار بداية الشهر الجاري في المزارع والأسواق.

واقترب سعر كيلو الدواجن من مستوى الـ 66 جنيهًا، مسجلا 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد

وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 13-7-2025 في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

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وارتفعت أسعار الدواجن عند مستوى 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 75 و80 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق. 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 50 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 62و65 جنيهًا للكيلو. 

وتراوح سعر الدواجن الساسو 106 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115 جنيها. 

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

 وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض. 

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

 من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى. 

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الجديد، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض. 

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و125 جنيهًا للكرتونة.

 

 أسعار الكتاكيت اليوم

هبطت أسعار الكتاكيت وسجلت:

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و13 جنيهًا.

 الكتكوت "ساسو": 10 جنيهات. 

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

 كتكوت ساسو : بين 9 و10 جنيهات.

كتكوت فيومي 7 جنيهات  

بط مسكوفي 17 جنيها

بط مولر  17 جنيها

بط بيور  14 جنيها

سمان عمر اسبوعين 8 جنيهات.

 

 أسعار البانيه والأوراك اليوم

 سعر الأوراك: بين 85 و90 جنيها.

 سعر البانيه: بين 210 و220 جنيها. 

سعر الكبد والقوانص: 130 جنيهًا. 

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 60و65 جنيهًا. 

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا. 

سعر البط: 160 جنيهًا.

 سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

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