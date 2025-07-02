قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم بطعم ابن القنصل.. مجدي الهواري يُهنئ السقا وفهمي بنجاح «أحمد وأحمد»|شاهد
مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟
مصطفى شوبير رفقة أحمد فهمي في العرض الخاص لفيلمه «أحمد وأحمد» |شاهد
غلق وتشميع معمل تحاليل مُخالف في الجيزة ومصادرة الأجهزة الطبية |صور
عقب وصولهم القاهرة.. وزير الرياضة يهنئ أبطال العالم في الخماسي الحديث بالفيديو كونفرانس
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حزامًا ناريًا على شرق غزة.. وأوامر إخلاء بخان يونس
شريف عامر: حياة الفلسطينيين في حد ذاتها «مقاومة» ضد الاحتلال الإسرائيلي
مصطفى الفقي: سيناريو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة «قد يتم تأجيله» لكنه لن ينتهي|فيديو
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2-7-2025
مينفعش .. لميس الحديدى : ارحموا شيرين وأنغام
ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين
اقتراح جديد يدفع الاحتلال الإسرائيلي وحماس نحو طاولة المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2-7-2025

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الاربعاء 2-7-2025، استقرت، عقب تراجعها ختام تعاملات أسم  بجميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

 


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 2 يوليو 2025، ضمن نشرته الخدمية .


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست  49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

 


سعر الدولار بنك تنمية الصادرات   49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع 


سعر الدولار بنك التعمير والاسكان    49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع 


سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع .

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك القاهرة 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك البركة 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنوك 


سعر الدولار في المصرف العربي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع 


سعر الدولار في العقاري المصري العربي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في بنك أبو ظبي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع 
 


 

الدولار أسعار الدولار اليوم الاربعاء سعر صرف الدولار الان سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يشهد حفل زفاف اثنين من أبطال ذوي الهمم

محافظ بورسعيد يشهد حفل زفاف اثنين من أبطال ذوي الهمم

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف.. المحافظ يشهد على عقد قران أخت شهيد واحتفالية تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد: استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية واستقرار في أسعار الخضروات

بالصور

دراسة: الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة يؤدي لصغر حجم الدماغ وانخفاض ذكاء الأطفال

مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال
مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال
مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال

الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة

مصرع شابة في تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل بالبلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هل أكل المانجو يرفع السكر؟ دراسة جديدة تُفاجئ المرضى بنتائج غير متوقعة

المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد