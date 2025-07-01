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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.74 جنيه للبيع و 49.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.30 جنيه للبيع، و 58.17 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 

سعر الجنيه الإسترليني 68.023  جنيه للبيع،  68.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.26 جنيه للبيع، 13.23 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 162.96 جنيه للبيع، و 162.58 جنيه للشراء.

أسعار الدولار الدولار العملات العربية اليورو

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