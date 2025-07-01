الذهب يرتفع مع ضعف الدولار والمستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأمريكية

سجل الذهب ارتفاعاً معوضاً بعض خسائره، في ختام تعاملات الإثنين 30 يونيو/ حزيران، مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي بعدما لامس أدنى مستوياته في أكثر من شهر، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها لاحقاً هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 3.293.55 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 29 مايو في وقت سابق من الجلسة. وواصل المعدن الأصفر ارتفاعه للربع الثاني على التوالي، مرتفعاً بنسبة 5.5%.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.83% إلى 3.315.00 للأونصة عند نهاية التعاملات. بعدما لامس أدنى مستوياته في أكثر من شهر، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها لاحقاً هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 3.293.55 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 29 مايو في وقت سابق من الجلسة. وواصل المعدن الأصفر ارتفاعه للربع الثاني على التوالي، مرتفعاً بنسبة 5.5%.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.83% إلى 3.315.00 للأونصة عند نهاية التعاملات.