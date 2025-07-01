رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

يبحث الكثير عن أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، حيث وسط حالة ترقب لاجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل المقرر في أكتوبر بدلا من يوليو، وفقا لتصريحات حكومية سابقة.

ويستعرض التقرير التالي القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والمحروقات في مصر.

قائمة أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1 يوليو في مصر

جاءت الأسعار الرسمية للبنزين اليوم في الأسواق المحلية كالتالي:

سجلت أسعار البنزين للتر 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سجلت أسعار البنزين للتر 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سجلت أسعار البنزين للتر 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار في مصر اليوم

إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:

سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا

سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه

وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:

متوسط الأسعار العالمية للخام

تكلفة الإنتاج والنقل

سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وفي تصرحيات سابقة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.

لا تراجع عن الالتزام الحكومي

وردًا على تساؤل حول مدى التزام الحكومة بوعدها بعدم رفع أسعار المحروقات رغم احتمال تراجع واردات الغاز، شدد الحمصاني على أن "هذا الوعد أعلنه بشكل مباشر كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة 6أشهر حتى شهر أكتوبر المقبل.

احتياطات استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة

وفي ختام مداخلته، أكد الحمصاني أن الحكومة اتخذت إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.

كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية بإنتاج 2500 برميل يوميا

في سياق متصل نجحت شركة عجيبة للبترول، شركة العمليات المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية، في اكتشاف حقل أركاديا ويست الجديد بالصحراء الغربية، و تمكنت من وضعه علي خريطة الإنتاج بشكل فوري.

يأتي ذلك في إطار نتائج المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الذي يهدف لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وبما يعكس استمرار جهود قطاع البترول لتحسين معدلات الإنتاج المحلي وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية.

إنتاج أولي

وقد أسفرت أعمال الحفر في بئر أركاديا-28 عن اكتشاف خزان عالي الجودة بمعدل إنتاج أولي يبلغ 2500 برميل مكافئ يوميا، الأمر الذي يؤكد الإمكانات الهيدروكربونية المتميزة للمنطقة ، كما يأتي بعد أشهر قليلة من اكتشاف الشركة حقل إيريس الذي لا يزال يحقق إنتاجاً يصل إلى 7500 برميل مكافئ يومياً.

وقد جرى ربط الحقل في وقت قياسي بالبنية التحتية الحالية، بفضل نهج عجيبة السريع في التطوير والاستفادة المثلى من البيانات الحديثة بالتعاون مع شركائها.

تأتي أهمية هذا الكشف من الناحية الجيولوجية في انه يمثل مكمنا هيدروكربونيا جديدا في تكوين المساجد الجيولوجي ، حيث كان يعتقد سابقاً أنه يشكل تكوين مانع ، لكنه أثبت الآن قدراته وإمكانياته من البترول بكميات كبيرة تحت ظروف جيولوجية مناسبة.

ويمثل الكشف نتيجة هامة لإستراتيجية الشركة الطموحة في التوسع بالاكتشافات القريبة من مناطق الإنتاج القائمة، ليضاعف اكتشاف أركاديا ويست من فرص تكرار هذا النموذج الناجح، ويبرز نهج عجيبة المبتكر في الاستكشاف وفهم الخزانات الجديدة، مؤكداً الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا النموذج الجيولوجي، والذي يُتوقع أن يكون له العديد من النظائر الواعدة في مناطق التزام الشركة بالصحراء الغربية.

وجاء هذا الاكتشاف المدعوم بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، ليؤكد فعالية التكامل بين أحدث تقنيات علوم الأرض وخبرات التشغيل، ويدعم خطط الشركة لحفر المزيد من الآبار في أركاديا ويست وفتح آفاق جديدة لاكتشافات مماثلة.