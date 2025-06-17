أحمد موسى: ترامب منح إسرائيل الضوء الأخضر لقصف إيران.. الحكومة: ملتزمون بعدم رفع أسعار البنزين حتى أكتوبر | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:



الحكومة: ملتزمون بعدم رفع أسعار البنزين حتى أكتوبر المقبل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعد رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى شهر أكتوبر المقبل.



ننوسة عين العالم| عمرو أديب: الغرب يعشق اسرائيل ومش بيحبونا

كشف الإعلامي عمرو أديب، آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيراً إلى أن هناك سؤالا بشأن إلى أي مدى تستمر الحرب.



الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حتى هذه اللحظة لا زلنا في مشاورات المراجعة الخامسة مع صندوق النقد، لكن وارد التطرق لملف مد أجل الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال لجنة الأزمة، ومن ثم إذا ما رأت الحكومة ضرورة في ظل المصلحة الوطنية إعادة النظر في بعض المؤشرات، عبر اللجنة المعنية في الحكومة بضرورة ذلك؛ قد يتم مناقشته مع الصندوق.

بشرى سارة.. تصنيع 260 ألف سيارة ضمن خطة إنتاج 2026 بالهيئة العربية للتصنيع

كشف اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل زيارة الرئيس السيسي اليوم للهيئة، وتفقده عددًا من سيارات طراز “سيتروين C4X” محلية التصنيع.



نتنياهو: نواصل تدمير أهداف متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، مواصلة تدمير أهداف متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

نتنياهو: لا أستبعد إمكانية اغتيال المرشد الإيراني

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لا يستبعد إمكانية اغتيال المرشد الإيراني، وذلك في تصريحات لشبكة “ABC الأمريكية”، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



صواريخ إيران في طريقها إلى إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفعل صافرات الإنذار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفعيل الإنذارات في عدة مناطق؛ عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



أحمد موسى: ترامب منح إسرائيل الضوء الأخضر لقصف إيران

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى ما وصفه بـ"الضوء الأخضر" لإسرائيل لتنفيذ هجمات ضد إيران، وسط تصاعد حدة التوتر بين الجانبين.



400 كجم من اليورانيوم المخصب.. هل تستطيع إيران صناعة قنبلة نووية؟

أكد الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية سابقًا، أن إيران تمتلك بالفعل مخزونًا من اليورانيوم المخصب، بالإضافة إلى معرفة تقنية كافية لصناعة قنبلة نووية، مشيرًا إلى أن «صناعة القنبلة النووية ليست أمرًا معقدًا من وجهة نظر المتخصصين، بل يمكن حتى لجماعات منظمة تمتلك الإدارة الجيدة أن تصنعها؛ إذا توفرت المواد اللازمة».

المذيعة فرت مسرعة على الهواء.. لحظة قصف إسرائيل لمبنى الإذاعة والتليفزيون الإيراني



عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد متداولة للحظات الأولى لاستهداف إسرائيل مبنى الإذاعة والتليفزيون الإيراني الرسمي.