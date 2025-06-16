ننوسة عين العالم| عمرو أديب: الغرب يعشق اسرائيل ومش بيحبونا

كشف الإعلامي عمرو أديب، آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيراً إلى أن هناك سؤال بشأن الى مدى تستمر الحرب.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الإثنين، أن فرحت بقصة القبض على جاسوس إسرائيلي يعمل لإيران، وفي الجانب الآخر يتم الكشف عن جاسوسة تعرفت 100 شخصية إيرانية.

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن العالم العربي يعشق اسرائيل ظالمة او مظلومة، والعالم العربي لا يحب العالم الشرقي ومش بيحبونا وبالنسبة لهم احنا العرب اللي مش حلوين.

وأكمل الاعلامي عمرو أديب، أن :"لما تسأل العالم الغربي عن من بدأ الحرب يقولون ليس ايران وايران هى ننوسة عين العالم".