تجديد حبس عامل بمحطة وقود تعدى على كلب بالضرب في المقطم

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عامل 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجريها، وذلك لقيامه بالتعدى على "كلب" بإحدى محطات الوقود بالقاهرة.

حبس المتهم بالتعدي على كلب في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر إحدى السيدات من عامل بإحدى محطات الوقود لقيامه بالتعدى على "كلب" بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قيام عامل بإحدى محطات الوقود، كائنة بدائرة القسم، بالتعدى بالضرب على كلب وإلقاء الحجارة عليه.

أمكن تحديد وضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.