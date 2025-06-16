جريمة في شارع شبرا.. 89 غرزة بوجه عمار والمتهم يهدده رغم الحكم عليه

واقعة مأساوية شهدتها منطقة روض الفرج بالقاهرة وقعت أحداثها قبل شهور قليلة وتم الحكم فيها غيابيا على المتهم بالحبس عاما إلا أن المجني عليه ما زال يعاني من مرار الحادث بسبب إصابة في وجهه غيرت من ملامحه بالإضافة لتهديدات المتهم له.

جريمة في شارع شبرا.. 89 غرزة بوجه عمار

المجني عليه في الحادث يدعى عمار طالب ثانوي، كان متواجد في منطقة روض الفرج أمام إحدى المراكز التعليمية لحضور درس خاص وبعد الانتهاء وقف منتظرا أصدقائه وفوجئ ببعض الأشخاص تتعدى 10 أشخاص قاموا بالتوجه إليه هو وصديقه.

سأله أحدهم أثناء تواجده في الشارع ويدعى سيف، من هو وأجاب عمار المجني عليه بأنه من منطقة الجمالية ومتواجد لحضور درس خاص في السنتر التعليمي، وفوجئ بنشوب مشادة كلامية بعد محاولة أحدهم خطف هاتفه المحمول تطورت إلى اعتداء جماعي ثم قام أحدهم بإخراج سلاح أبيض وإصابته في وجهه.

غادر المتهمين فور وقوع الحادث هاربين من مسرحه، ثم توجه عمار إلى قسم الشرطة وقام بتحرير محضرا والدماء تسيل من وجهه ثم تم اصطحابه إلى المستشفى لإجراء تقرير طبي ومن ثم تم القبض على 2 من المشتبه بهم وتبين أن المتهم الذي أصاب عمار يدعى ع س وتم نقل عمار لاستكمال العلاج في المستشفى حيث خضع لعملية جراحة استوجب 89 غرزة في الوجه.

بعدها ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتم إحالة الطرفين إلى النيابة العامة بعدما حرر المتهم محضرا ضد عمار، وتم إحالة المتهم للمحاكمة وصدر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة عام مع كفالة 1000 جنيه لكنه عمار ما زال يتعرض لضغوط من أسرة المتهم للتنازل عن القضية ولكنه متمسكا بحقه القانوني للقصاص من المتهم الذي أحدث له عاهة مستديمة في وجهه.