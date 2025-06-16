إحالة جامع قمامة للجنايات أنهى حياة صديقه بسبب خلافات على الكانزات

حصل موقع صدى البلد على نص تحقيقات قضية مقتل جامع قمامة على يد آخر في منطقة بولاق الدكرور، في القضية رقم 2531 لسنة 2025 العجوزة.

تحقيقات قضية مقتل جامع قمامة على يد صديقه

أحالت النيابة العامة في الجيزة جامع قمامة إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما أسند اليه من اتهامات ضرب صديقه عمدا خلال مشاجرة بينهما بأن سدد له طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته في منطقة بولاق الدكرور.

وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، بأن المتهم عبدالرحمن بكري جامع قمامة، بتاريخ 9 فبراير 2025 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة، ضرب المجني عليه عبدالرحمن فرج عمدا وكان ذلك على إثر مشاجرة مفتعلة منه وما أن سنحت له الفرصة حتى أشهر في وجهه سلاحا أبيض "سكين".

وجاء ضمن أمر الإحالة، قيام المتهم بتسديد ضربة للمجني عليه إستقرت بصدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضربة أفضت إلى موت المجني عليه.

كما اتهمت النيابة المتهم عبدالرحمن بكري بإحراز بغير ترخيص وبغير مسوغ قانوني من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض " سكين" واستخدمه في غير الأحوال المصرح بها ذلك.

أدلى المتهم بقتل صديقه وسط الشارع بسبب أولوية جمع القمامة باعترافات تفصيلية لجريمته، مشيرا إلى أن السلاح أصاب صديقه المجني عليه دون قصد منه أثناء التلويح له بالسلاح لتهديده.

وقال المتهم: “والله ما كنت اقصد ولا عايز أقتله ده صاحبي وبنشتغل سوا”، مشيرا الى ان مشاجرة نشبت بينه وبين المجنى عليه بسبب الأولوية على جمع القمامة، فقام على أثرها بالدفاع عن نفسه بعدما حاول المجني عليه التعدي عليه.

وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبيّن أن الجثة لشاب يدعى "عبدالرحمن محمد" 23 عامًا، يعمل جامع قمامة، ومصاب بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته في الحال.

وبعمل التحريات تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، ويدعى"عبدالرحمن.ب" 27 عامًا، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية حول أولوية جمع القمامة في المنطقة، تطورت إلى مشاجرة استل خلالها المتهم سلاحًا أبيض وسدد طعنة نافذة للضحية، ليسقط غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.