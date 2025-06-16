ضبط مخدرات بـ 141 مليون جنيه ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالدروب الصحراوية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط كميات من المخدر بقيمة 141 مليون جنيه، فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة.

الداخلية تضبط مخدرات بـ 141 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة (سبق إتهامهما فى جنايتى " مخدرات ، سلاح" ) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهما وإستهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزى بإحدى الدروب الصحراوية بجنوب البلاد ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما ، وبحوزتهما (2 طن من المواد المخدرة "حشيش وهيدرو و2 بندقية آلية) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 141 ) مليون جنيه.