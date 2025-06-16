قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية
أحمد موسى: إسرائيل تسعى لمحو التلفزيون الإيراني كي تبث صوتها فقط
ضبط محطة وقود ومستودعين للبوتجاز تبيع المواد البترولية بالسوق السوداء في البحيرة
الحكومة تشكل لجنة أزمات.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل
شاهد أول فيديو لقصف التلفزيون الإيراني من الخارج
ثقافة النواب تناقش طلب إحاطة عن الاستثمار الثقافي بهيئة الكتاب
400 كجم من اليورانيوم المخصب.. هل تستطيع إيران صناعة قنبلة نووية؟
عراقجي: مكالمة من ترامب تنهي الحرب الإيرانية الإسرائيلية
أمريكا تنقل حاملة طائرات من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط
حكم رفع الصوت بالقراءة للنساء في الصلاة.. الأزهر للفتوى يوضح
ترامب يرفض الإجابة عن سؤال بشأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية
المذيعة فرت مسرعة على الهواء.. لحظة قصف إسرائيل لمبنى الإذاعة والتليفزيون الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهما ببث مقاطع مفبركة عن مصر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
أحمد مهدي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى زعزعة استقرار البلاد، لجلسة 8 سبتمبر للإطلاع.

محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة وبث الشائعات

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولّى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.

اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضائها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمتهم النيابة العامة بمحاولة خلق مناخ ثوري بالشارع المصري، عبر الادعاء بضعف أداء أجهزة الدولة في مواجهة المطالب الجماهيرية، والدعوة للاضطرابات والاعتصامات بأوساط العاملين بالدولة، وتكليف الأعضاء المرتبطين بهم باستغلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية في تصعيد نشاط الجماعة العدائي، ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات بين المواطنين، وإعداد مقاطع مرئية مُفبركة تُبث على القنوات الإخوانية بالخارج، للإسقاط على مؤسسات الدولة واتهامها بالفساد، وهو ما يترتب عليه فقد ثقة المواطنين في الدولة، فضلًا عن ادعائهم تدني الظروف المعيشية والتعليمية والصحية لنشر حالة من الإحباط والبلبلة بين المواطنين.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا.

أوسيم محاكمة محكمة الدائرة الأولى النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة| امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

كرة

اعتقال 12 شخصًا في أحدث عملية ضد عصابات رياضية في اليونان

أبو ريدة وعزام يحضران قمة الفيفا التنفيذية

أبو ريدة وعزام يحضران قمة الفيفا التنفيذية

فينيسيوس

الحكم بحبس 4 أشخاص بسبب تمثال فينيسيوس جونيور.. تفاصيل

بالصور

طاجن الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

مشروب صيفي مذهل.. يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

رصف وتوسعة طريق أبوحاكم /ميت أبوعلي/طحلة بردين بالشرقية بتكلفة 65 مليون جنيه

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بفستان جرئ يخطف الأنظار..صور

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد