تأجيل محاكمة 15 متهما في خلية التنظيم الثوري

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة 15 متهما، في القضية رقم 19632 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول، المعروفة إعلاميا بـ خلية التنظيم الثوري لجلسة 5 يوليو لسماع الشهود.

محاكمة المتهمين في خلية مدينة نصر

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2013، وحتى 4 يناير من عام 2020، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس المتهم الأول وتولي المتهمان قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.