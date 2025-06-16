إصابة 5 أشخاص في تصادم عربة كارو وسيارة نقل بالشرقية

أصيب ٥ أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة كارو بسيارة نقل بطريق النكارية الاشراف بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الزقازيق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من الزقازيق الجامعي يفيد استقبال 5 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
بالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة كارو بسيارة نقل بطريق النكارية الاشراف بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الزقازيق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.