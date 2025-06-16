رصف وتوسعة طريق أبوحاكم /ميت أبوعلي/طحلة بردين بالشرقية بتكلفة 65 مليون جنيه

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال الرصف والتوسعة والإزدواج الجارية بطريق أبو حاكم /ميت أبو علي / طحلة بردين بدءاً من قنطرة ميت أبو علي وصولاً لكوبري النجار بطول 4.5كم وبتكلفة 65 مليون جنيه.

وتأتي هذه الأعمال ضمن مشروع رصف وتوسعة وإزدواج طريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين مروراً بقريتي بني هلال وبني صالح وصولاً لنزلات الطريق الإقليمي بطول 18 كم وبتكلفة 140 مليون جنيه والمنفذ بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء.

ويمثل الطريق محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولا للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى ويُسهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد يُساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق / بلبيس / العاشر ويعمل على توفير الوقت والجهد أمام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل على تسهيل المرور حتى مدينة ديرب نجم وصولاً لمحافظات شرق الدلتا.

وقدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من رصف وإزدواج وتوسعة طريق ميت أبو علي / طحلة بردين بدءاً من قنطرة ميت ابو علي وصولا لكوبري النجار بطول 4.5كم مزدوج ومتوسط عرض 11.5 م بكل اتجاه وذلك بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه وجاري تكثيف الأعمال لنهو الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة الإنتهاء من مد خط مياه في المسافة بين كوبري بحر ابو الأخضر وكوبري النجار وذلك لتغذية قرية طحلة بردين وتزامنا مع أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطريق.

كما شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بتذليل كافة العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لدخول الطريق الخدمة والذي يمثل محوراً مرورياً هاماً يساهم في تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.