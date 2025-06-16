ضبط مصنع عصائر ومشروبات مجهولة المصدر و ٥٠٠ زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

واكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية أنه تم تشكيل حمله مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية لفحص شكوي بمدينة العاشر من رمضان ضد مصنع عصائر ومشروبات وبالتفتيش داخل المصنع تبين أنه غير مرخص من الجهات المختصة وكذا قيامه باستخدام مواد خام بدون فواتير وعدم حمل شهادات صحية وعليه تم عمل المحضر اللازم ضد صاحب المصنع لإدارته وتشغيله مصنع عصائر بناحية المجاورة الرابعه بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم حمل شهادات صحية وتم التحفظ على 4 شكاير سكر حر بدون مستندات تدل على مصدره.

كما شنت ادارة تموين ديرب نجم حملة تموينية برئاسة احمد فرج مدير الادارة للمرور علي الانشطة التجارية بدائرة ديرب نجم واسفرت الحملة عن ضبط مشروبات غازية منتهيه الصلاحية ٥٠٠ زجاجه مختلفة الأنواع والحجم جميعها منتهيه الصلاحية وحرر المحضر رقم٢٠٦٦٤ لسنه٢٠٢٥

تحت تصرف النيابة العامة وتم ضبط كميه من زيت الطعام واحد طن مجهول المصدر أي غير مصحوب باي فواتير اومستندات داله علي مصدره وتحرر المحضر رقم٩٢٦٥ جنح لسنه٢٠٢٥ وتم العرض علي النيابة العامة.