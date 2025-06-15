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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الناصرية بالزقازيق

الثانوية العامة
الثانوية العامة
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 م، بمدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والتي تضم 24 لجنة امتحانية تستوعب 439 طالبا وطالبة، وذلك لمتابعة انتظام سير امتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات والضوابط الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات.

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أي شكاوى، مشيراً إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية.

وناشد محافظ الشرقية أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التواجد بمحيط اللجان الامتحانية، والحد من أي تجمعات أمام المدارس، حرصاً على الصحة العامة وتوفير مناخ هادئ لأبنائهم.

وأعرب عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يؤدي 62207 طلبة وطالبات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025م، والتي انطلقت اليوم، الأحد الموافق  15 / 6 / 2025م، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 10/  7 / 2025م في مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق والإحصاء، وذلك أمام 155 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية إمتحانات الثانوية العامة الإعدادية شرق الزقازيق التعليمية

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